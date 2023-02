Temperatura deri ne -2°C, si parashikohet moti për sot

Anticikloni i Azoreve ka përfshirë Evropën Qendrore, i cili do të shtrihet drejt gjerësive gjeografike të Mesdheut ku priten rritje e temperaturave në territorin e Shqipërisë.

E Martë, data 14 Shkurt 2023

Moti do të jetë me kthjellime dhe vranësira mesatare në pjesën e parë të ditës në Jug-perëndim, mëngjesi dhe mbrëmja do të jenë të ftohta në Verilindje dhe Juglindje me prani të ngricave por edhe mjegull.

Era do të jetë me drejtim Veri-PerËndim me shpejtësi 8-15 m/sek në bregdetin e Jonit. Valëzimi do të jetë i forcës 3-4 me lartësi vale 1,0 deri në 1,5 metër në det të hapur.

Temperaturat do të jenë me rritje graduale.

Temperaturat minimale dhe maksimale:

Zona malore -2/9°C

Zona e ulët -1/16°C

Zona bregdetare 6/16°C

Kosova, e Martë data 14 Shkurt 2023

Moti do të jetë me kthjellime , ngrica , akull dhe mjegull të ngrirë në mëngjes dhe mbrëmje . Era do të jetë me drejtim Veri-lindje me shpejtësi 8 m/sek. Temperaturat do të luhaten në ekstremet e tyre -4 C në mëngjes ndërsa në mesditë do të jenë me rritje 7°C – 9°C .

E Mërkurë, data 15 Shkurt 2023

Moti do të jetë me kthjellime në zonën veriperëndimore, përgjatë luginave në verilindje dhe Juglindje do të kemi fenomenin e mjegullës për shkat të presionit të lartë dhe kondesimit të masave ajrore. Era do të jetë me drejtim Jug-Perëndim me shpejtësi 7 m/sek në bregdetin e Jonit.

Valëzimi do të jetë i forcës 2- me lartësi vale 0,5 deri në 1,0metër në det të hapur. Temperaturat do të jenë me rritje

Temperaturat minimale dhe maksimale:

Zona malore -2/10°C

Zona e ulët 0/17°C

Zona bregdetare 7/16°C