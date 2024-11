Temperatura deri në 24 gradë Celsius, parashikimi i motit për ditën e sotme

Shërbimi Meteorologjik Ushtarak bëri të ditur se ditën e hënë vendi ynë do të vijojë të ndikohet nga kushte të qëndrueshme atmosferike si rezultat i aktivitetit të anticiklonar dhe i masave ajrore të thata me origjinë veriperëndimore.

Parashikohen temperatura që arrijnë deri në 23 gradë Celsius nderkohe qe temperaturat minimale këtë mëngjes kanë nisur nga 2-10 gradë Celsius.

Moti parashikohet i kthjellët e vranësira të pakta kalimtare. Mjegull e dendur, mjegullinë në orët e mbrëmjes dhe mëngjesit në zonat luginore.

Era do të fryjë e lehtë me drejtim me drejtim verilindje – veriperëndim me shpejtësi mesatare 1-7 m/sek, ndërsa përgjatë vijës bregdetare dhe zonat luginore era hera-herës fiton shpejtësi 10-12 m/sek shoqëruar me valëzimin në dete të forcës 1-2 ballë.