Temperatura deri në 21 gradë, parashikimi i motit për sot

Këtë të premte pritet përmirësimi i situatës meteorologjike për vendin tonë për shkak të depërtimit të masave ajrore më të thata me origjinë jugore, sipas Shërbimit Meteorologjik Ushtarak.

Moti parashikohet me kthjellime si dhe alternime vranësirash deri të dendura me këto të fundit më tepër në shtim në orët e pasdites dhe mbrëmjes.

Era do të jetë me drejtim juglindje-verilindje me shpejtësi 1-8m/sek, ndërsa në bregdet e lugina hera-herës fiton shpejtësi dhe bëhet intensive 12-18m/s duke bërë që valëzimi në dete të jetë i forcës 2-5 ballë.

Temperaturat parashikohen: në zonat malore 1 deri 13 °C, në zonat e ulëta 2 deri 21°C dhe në zonat bregdetare 5 deri 21°C.