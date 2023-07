Të shtënat me armë zjarri në Lezhë, identifikohet viktima: Vrasja dyshohet për gjakmarrje

Të shtëna me armë zjarri raportohet të kenë ndodhur pak minuta më parë në qytetin e Lezhës.

Për pasojë i vdekur ka mbetur shtetasi, Nikolin Lekstakaj, ndërsa dyshohet se vrasja është kryer për gjakmarrje.

Viktima është 38 vjeç, baba i tre fëmijëve.

Ai është vrarë nga persona ende të paidentifikuar teksa po futej në një market në Balldren.

Banorët kanë dëgjuar xhirime të forta të një automjeti në momentin që ndodhi ngjarja.

Dyshimet e para te policise jane se ngjarja ka si shkak gjakmarrjen e lidhur me krime te meparshme te ndodhura ne Lezhe, megjithate hetimet do te zbardhin me teper detaje mbi ngjarjen.