Të shtëna me armë zjarri në Tiranë, policia në kërkim të autorit
Disa të shtëna me armë janë dëgjuar ditën e sotme në Tiranë. Mesohet se një person i pa identifikuat ka qëlluar ne mjetin e nje shtetasi.
Policia po punon për kapjen e autorit.
Njoftimi i plote:
Tiranë/Informacion paraprak
Më datë 18.01.2022, te nënkalimi te Liqeni i Thatë, nga një person ende i paidentifikuar, dyshohet se është qëlluar me armë zjarri në drejtim të mjetit me drejtues shtetasin L. M., 63 vjeç.
Si pasojë e të shtënave, nuk ka persona të lënduar.
Shërbimet e Policisë kanë shkuar menjëherë në vendngjarje, janë ngritur pika kontrolli në të gjitha pikat hyrëse-dalëse të Tiranës me qëllim kapjen e autorit.
Ndërkohë, grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe është duke sekuestruar çdo provë të mundshme materiale që do të shërbejë për identifikimin e autorit të ngjarjes.