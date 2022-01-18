LEXO PA REKLAMA!

Të shtëna me armë zjarri në Tiranë, policia në kërkim të autorit

Lajmifundit / 18 Janar 2022, 11:46
Të shtëna me armë zjarri në Tiranë, policia në

Disa të shtëna me armë janë dëgjuar ditën e sotme në Tiranë. Mesohet se një person i pa identifikuat ka qëlluar ne mjetin e nje shtetasi. 

Policia po punon për kapjen e autorit.

Njoftimi i plote:

Tiranë/Informacion paraprak

Më datë 18.01.2022, te nënkalimi te Liqeni i Thatë, nga një person ende i paidentifikuar, dyshohet se është qëlluar me armë zjarri në drejtim të mjetit me drejtues shtetasin L. M., 63 vjeç.

Si pasojë e të shtënave, nuk ka persona të lënduar.

Shërbimet e Policisë kanë shkuar menjëherë në vendngjarje, janë ngritur pika kontrolli në të gjitha pikat hyrëse-dalëse të Tiranës me qëllim kapjen e autorit.

Ndërkohë, grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe është duke sekuestruar çdo provë të mundshme materiale që do të shërbejë për identifikimin e autorit të ngjarjes.

