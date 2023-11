Të shtëna me armë në Prishtinë/ Vritet një grua

Disa të shtëna me armë zjarri janë regjistruar mbrëmjen në rrugën “Dalip Alshiqi”, në Prishtinë.

Si pasojë është konfirmuar se ka humbur jetën një grua, identiteti i së cilës nuk është bërë ende i ditur.

Viktima ka qenë brenda një mjeti kur është qëlluar me plumba.

Zyrtarja për Informim e Policisë, Flora Ahmeti, tha për mediat vendase se grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për zbardhjen e të shtënave.

“Rreth orës 20:20, kemi pranuar informatën për të shtëna me armë në rrugën ‘Dalip Alshiqi’ në Prishtinë. Policia si dhe mjekët emergjentë, menjëherë kanë dalë në vendin e ngjarjes, ku në një veturë kanë hasur një person pa shenja jete. Vdekjen e viktimës (femër) e ka konstatuar ekipi mjekësor në vendin e ngjarjes. Mbështetur në informacionet e para, dyshohet se bëhet fjalë për vrasje me armë zjarri. Policia në koordinim me prokurorinë, ka nisur hetim dhe ndërmarrjen e të gjitha veprimeve hetimore dhe të ekzaminimit, që do të ndihmonin hetimin e ngjarjes si dhe sqarimin e plotë të rastit”, deklaroi Ahmeti.