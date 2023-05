Të mbështjellura me Gokun dhe Budën/ Si ishte kamufluar kokaina në Portin e Durrësit

Të mbështjella me Gokun dhe Budën, kështu është tentuar të futen në Shqipëri 45 kilogramët e kokainës së ndarë në 40 pako që kishte ardhur e ngarkuar në kamionin me mish pule nga Brazili.

Sasia e konsiderueshme e kokainës është sekuestruar në Portin e Durrësit nga Policia Kriminale e Durrësit, Policia Kufitare dhe autoritetet doganore. Gjatë operacionit të koduar “Tranziti” u sekuestrua sasi prej 45 kilogramë e 500 gramë kokainë.

Lënda narkotike ishte fshehur brenda një konteineri të ngarkuar me mish pule dhe që ishte nisur tranzit nga Brazili. Destinacioni i konteinerit ishte Maqedonia e Veriut, për llogari të një subjekti tregtar që kishte bërë porosinë.

Si rezultat i kontrollit të imtësishëm të ushtruar në konteiner, në brendësi të ngarkesës me mish pule u gjetën 40 pako me lëndë të dyshuar narkotike kokainë, me peshë 45 kg e 500 gramë.

Grupi hetimor, nën drejtimin e Prokurorisë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës, vijon veprimet hetimore për dokumentimin e plotë kësaj veprimtarie kriminale, identifikimin dhe kapjen e personave të përfshirë në të.