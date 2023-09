Të droguar në timon, pranga dy shoferëve në Tiranë, aparati i nxjerr zbuluar

Policia Rrugore ka forcuar masat për ndalimin e drejtuesve të mjeteve që shkelin rregullat e qarkullimit. Burime zyrtare nga policia bënë me dije se ka shkuar në 32 numri i drejtuesve të automjeteve që kanë rezultuar në efektin e drogave, pas testimit me aparatin AquilaScan, gjatë këtij viti. Këtë herë në pranga ranë shtetasit D.S, 20 vjeç dhe A.S 19 vjeç të cilët drejtonin mjetin nën efektin e lëndëve narkotike.

Tiranë Policia Rrugore vijon kontrollet e dedikuara, për evidentimin dhe ndëshkimin e shkelësve të rregullave të qarkullimit që janë rrezik potencial për përfshirje në ngjarje rrugore. Si rezultat i kontrolleve të dedikuara, janë konstatuar dhe arrestuar në flagrancë 2 shtetas që drejtonin automjetin, në efektin e lëndëve narkotike. Shkon në 32 numri i drejtuesve të automjeteve që kanë rezultuar në efektin e drogave, pas testimit me aparatin AquilaScan, gjatë këtij viti.

Shërbimet e Komisariatit të Policisë Rrugore, në vijim të kontrolleve për evidentimin dhe ndëshkimin e drejtuesve të automjeteve që shkelin rregullat e qarkullimit rrugor dhe/ose drejtojnë automjetet në mënyrë të parregullt, kanë ndaluar për kontroll automjetet me drejtues shtetasit D. S., 20 vjeç dhe A. S., 19 vjeç, pasi janë konstatuar duke kryer manovra të gabuara. Pas testimit me aparatin AquilaScan, rezultoi se të dy këta shtetas e drejtonin automjetin, në efektin e lëndëve narkotike. Në vijim të veprimeve u bë arrestimi i shtetasve D. S. dhe A. S. Materialet procedurale i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë, për veprime të mëtejshme.