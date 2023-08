Të dashuruar pas Shqipërisë, mediat italiane: Pse turistët zgjedhin këtë shtet, nga deti i pastër te çmimet e ulëta

Massimo Candotti, menaxher historik i klubit të futbollit Padova dhe tani me të njëjtin rol në "World Appeal", këtë verë zgjodhi vendin përtej Adriatikut për pushimet e tij. Mediat e huaja shkruajnë se ai e përshkruan eksperiencën e tij në Shqipëri mfat të mirë, duke theksuar detin e pastër dhe çmimet e ulëta.

Pse Shqipëria?

“Ne vendosëm pak me vonesë, në atë kohë tarifat e hoteleve ishin shumë të larta. Kështu që ne menduam ta bënim këtë udhëtim larg destinacioneve konvencionale, edhe nëse ato janë zona gjithnjë e më të njohura. Gjatë kësaj kohe dëgjuam nga shumë njerëz që po shkonin me pushime atje. Është një vend në rritje nga pikëpamja e turizmit, edhe pse nuk po bën ende shifra të bujshme”.

I mbushur me njerëz atëherë, por vetëm relativisht?

“Po, përtej një lokaliteti të caktuar, që është zona e Ksamilit që është më turistike, nuk kishte turmë. Por kishte shumë italianë, por edhe disa gjermanë”.

Dhe në fusha të tjera?

“Duke shkuar në veri, deti mbetet shumë i bukur dhe turistët pakësohen. Mund të ngjasojë me Salento-n, le të themi. Ka plazhe shumë të pajisura, për ata që e duan zhanrin, shezlongët me dyshekë, çadra kashte, objekte por edhe plazhe të lira, më të egra me një det të bukur”.

A janë edhe shërbimet e një standardi të lartë?

“Po, paramendimi i shërbimeve joadekuate nuk ka asnjë konfirmim. Shqipëria po bëhet një destinacion kryesor turistik. Janë shumë mirë të organizuar. Ata janë gati për të pritur turistët. Nëse do të duhej të bënim shaka, mund të themi se ata kanë një nivel arsimor më të lartë se mesatarja italiane”.

Dhe kostot?

“Ka një gërshërë të madhe. Në disa vende shumë turistike çmimet janë në përputhje me Italinë. Duke shkuar në brendësi, nga ana tjetër, ose në mal, çmimet janë sigurisht më të ulëta. Diferenca e madhe shihet mbi të gjitha në kostot e hoteleve, të cilat variojnë nga 30 deri në 50 euro për dy persona”.

Ka det por a është turizmi në Shqipëri diçka tjetër?

“Bëmë Beratin dhe Gjirokastrën, që janë dy qytete historike në brendësi, shumë të mbajtura. Më pas për të ndjekur një turne në Alpet Shqiptare, në veri të Shkodrës: transport dhe akomodim për 3 ditë na kërkuan 500 euro për dy dhe u organizua në mënyrë të përsosur. Ata janë vërtet të vëmendshëm, të përpiktë dhe mikpritës. Është evidente se Shqipëria po vë bast gjithçka për turizmin për të ardhmen”.