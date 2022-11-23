LEXO PA REKLAMA!

“Taulanti më telefonoi por...”, detaje te forta nga dëshmia e Çapjas: Si e refuzoi ndihmën e politikanit

Lajmifundit / 23 Nëntor 2022, 14:50
Aktualitet

“Taulanti më telefonoi por...”, detaje te forta nga

Ardian Çapja i vënë nën akuzë si porositës i vrasjes së dyfishtë të babë e bir në Elbasan, përpara Gjykatës është shprehur se politikani me emrin Taulant e ka marrë në telefon.

Këtë e zbuloi gazetari Eni Ferhati në një intervistë televizive, duke shtuar se sipas dëshmive të Çapjas politikani i ka ofruar ndihmë por që ai nuk ka pranuar.

“Është një proces që zgjat disa muaj në Gjykatën e Posaçme. Ardian Çapja është në cilësinë akuzuar për vrasjen e dyfishtë.

Ai ka përmendur emrin Taulant, por nuk do shumë mend se kujt i referohet. Ka folur për disa përgjime që organi i akuzës ka administruar në vitin 2016 në masakrën e Elbasanit.

Politizimi i kësaj çështje nga ana e familjes Çapja lidhet me historinë e këtij fisi. Çapja është një fis që është njohur për mbështetjen e tij nga të djathtët. '

Ardian Çapja pretendon se është telefonuar nga Taulant Balla. Sipas informacioneve politikani i ka ofruar ndihmë ndërkohë që Çapja nuk e ka pranuar”- theksoi ai.

Ferhati thotë se dëshmia e Çapjas është mesazh i koduar për poltikën.

“Këto janë mesazhe të koduara të Ardjan Çapjas lëshuar politikës. E lexoj si një mesazh të koduar si një strategji për t’u mbrojtur nga akuzat e rënda që janë ngritur nga SPAK.”- tha ai.

Ardjan Çapjan, së bashku me Florenc Çapjan akuzohen se kanë kryer vrasjen e Nezir Beqirit, në vitin 2012, në Elbasan.

Vrasja e Nezir Beqirit u krye ndërsa ai ndodhej në arrest shtëpie. Ai akuzohej nga fisi Çapja se kishte bashkëpunuar në vrasjen e Sokol Çapjes në viti 2005, ngjarje e cila ka sjellë me dhjetëra persona të vrarë që prej atëherë.

