Merr flakë makina me targa rumune në Ksamil! Detaje nga ngjarja

Lajmifundit / 14 Shtator 2025, 21:42
Aktualitet

Një makinë ka marrë flakë mbrëmjen e kësaj të diele në Ksamil. Mjeti i parkuar në një lagje të qytetit është regjistruar me targa rumune.

Sipas burimeve paraprake, zjarrfikësja ndodhet në vendngjarje dhe po punon për të shuar flakët. Ende nuk dihen shkaqet e incidentit, ndërsa identiteti i pronarit nuk është bërë i ditur. Autoritetet lokale po hetojnë ngjarjen për të përcaktuar rrethanat. 

