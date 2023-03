Takimi me Alibeajn, analisti zbardh "skenaret" e Yuri Kim: Konfirmoi se kush është kryetari i PD-së

Ambasadorja amerikane, Yuri Kim mbajti një sërë takimesh me drejtues të partive politike kryesore në vend.

Takimet nisën në selinë e PS-së me Sekretarin e Përgjithshëm të PS Damian Gjiknuri. Më pas, Kim shkoi në zyrën e Enkelejd Alibeajt, kreut të komanduar të PD-së si edhe në atë të Ilir Metës.

Analisti Roland Bejko, i ftuar në “Special Report” komentoi lëvizjet e fundit të ambasadores. I pyetur nga gazetari Arlind Isa, Bejko u shpreh se se me takimin që mbajti sot diplomatja amerikane me Enkelejd Alibeajn konfirmoi se cili është kryetari i Partisë Demokratike.

“Ishte një takim për fushatën zgjedhore dhe Alibeaj parashtroi të gjithë merakun që ka PD për mbarëvajtjen e zgjedhjeve.

Zonja ambasadore u takua me kryetarin e Partisë Demokratike të Shqipërisë. Ky është një konfirmim. Dje u takua me përfaqësuesin e PS dhe më tej me Metën si kryetar i PL-së.”, tha ai.