Takimi i Blinken me kreun e SPAK, ambasada e SHBA del me njoftimin e rëndësishëm

Ambasada amerikane në Tiranë zbardh detaje nga takimi i Sekretarit Amerikan të Shtetit, Antony Blinken me zyrtarët e drejtësisë, mes të cilëve edhe kreu i SPAK, Altin Dumani. Në një postim në Facebook, ambasada e SHBA inkurajon SPAK dhe institucionet e drejtësisë së re të "veprojnë me guxim ndaj pandëshkueshmërisë".

Në reagim, ambasada amerikane i siguron kreut të SPAK dhe zyrtarëve të drejtësisë "mbështetje të palëkundur."

"Sekretari i Shtetit Antony Blinken përsëriti angazhimin e qëndrueshëm të Shteteve të Bashkuara për reformën në drejtësi në Shqipëri gjatë një takimi me krerët e drejtësisë dje. Megjithëse reforma nuk është e shpejtë, e përsosur, apo e lehtë, ky është momenti që institucionet e reja të drejtësisë të veprojnë me guxim ndaj pandëshkueshmërisë dhe të nxisin besimin e publikut në sundimin e ligjit.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Këto sfida janë të mëdha, por Shtetet e Bashkuara qëndrojnë fort pas këtyre institucioneve dhe do të mbetemi të palëkundura në mbështetjen tonë.", shkruan ambasada amerikane.

Sekretari amerikan i Shtetit, Antony Blinken zhvilloi dje një takim me zyrtarët e drejtësisë.

Blinken u takua shkurt me kreun e SPAK, Altin Dumanin, kreun e Gjykatës së Lartë Sokol Sadushin, kreun e ILD Artur Metanin si dhe me kryetaren e Gjykatës Kushtetuese Holta Zaçaj.

Blinken ka biseduar me Altin Dumanin brenda “Piramides”.