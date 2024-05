"Plumbat përshkonin makinën", atentati ndaj Plaurent Dërvishaj dhe miqve të tij, flet dëshmitari

Dikur një zonë e papopulluar, me pisha të buta dhe pa infrastrukturën e nevojshme hoteliere, Gjiri i Lalzit është kthyer në vitet e fundit në zonën bregdetare të pëlqyer të politikanëve dhe biznesmenëve, që kanë ndërtuar këtu vila luksoze.

Por po kështu, edhe në zonën e lakmuar për bandat e qytetit të Durrësit, të cilat kanë shtrirë duart këtu për të përvetësuar, me mijëra metra katrorë bregdet. Kjo, me bekimin edhe të strukturave të korruptuara shtetërore.

Lakmi, që ka sjellë vetvetiu edhe përplasje të dhunshme midis bandave rivale që kontrollojnë qytetin. Banda të cilat nuk kanë nguruar të ngrenë armët edhe ndaj njëra-tjetrës, duke lënë pas viktima dhe të plagosur të shumtë.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Luftë e cila krahas zhvatjes së pronave në bregdet, përmes dokumenteve të falsifikuara, është kthyer edhe në një përpjekje për të kontrolluar Portin e Durrësit, ku në qendër të të gjithë kësaj batareje me plumba, qëllimi duket se është lufta për territore. Mbi të gjithë, rezultojnë të jenë të përfshirë, dy emra të njohur të botës së krimit.

Në njërën anë Plaurent Dervishaj, dhe në krahun përballë, Pëllumb Muharremi, i njohur si “Rrumi”. Plumba të cilët përpara se t’i linin vend skenës së përgjakur të atentateve, do të parapriheshin nga disa ngjarje të tjera.

Në dukje pa ndonjë rëndësi të veçantë, por që në fakt tregonin se mafia e tokës në Durrës kishte filluar të vepronte fuqishëm.

Siç ishte, grabitja më 8 maj 2018, e postës sekrete të Prokurorisë së Durrësit, ku persona të paidentifikuar sulmuan dhe i morën çantën me dokumente të rëndësishme, korrierit të Postës së Durrësit.

Ndërkohë që po më 24 maj të këtij viti, persona të maskuar, u futën në ambientet e prokurorisë së Durrësit dhe grabitën nga aty një dosje hetimore që lidhej me pronat në Gjirin e Lalzit dhe në Hamallaj.

Mesa duket, krimi lokal, ishte i interesuar të zhdukte gjurmët e skandalit të tjetërsimit të pronave në këtë pjesë të bregdetit shqiptar. Krim, ku do të dalë se të përfshirë janë edhe njerëz të drejtësisë si edhe funksionarë të kadastrës.

Më herët bandat kriminale, tashmë të mbrojtura nga shteti, kishin ushtruar terror edhe ndaj biznesmenëve të huaj. I tillë ishte dhe rasti i biznesmenit libanez, Faadi Mitri, i cili u dhunua barbarisht në shtator të vitit 2016, në sy të bashkëshortes dhe vajzës së tij me qëllim që të tërhiqej nga investimi në Gjirin e Lalzit. Pamjet shokuan opinionin publik dhe bënë xhiron e botës. Midis emrave të akuzuar ishin Rrumi dhe njerëz pranë tij, të cilët kishin përfituar prona në bregdet nëpërmjet falsifikimit dhe tjetërsimit të tyre.

Më aktivi ndër ta rezulton të jetë “Rrumi”, njeriu që sot jeton i rrethuar në vilën e tij luksoze, nga truproja të shumtë, ku thuhet se përmes vendimeve të gjykatave, ka zhvatur edhe pronat e familjes së ish-gjyqtarit të ndjerë, Skerdilajd Konomi i cili u hodh në erë në një atentat mafioz, më 9 shtator 2011, në qendër të Vlorës, teksa po udhëtonte me makinën e tij. Personazh, i cili është në përplasje të vazhdueshme me Plaurent Dervishaj, i cili sot jeton në Dubai dhe akuzohet për dy vrasje të bujshme, atë të biznesmenit Vajdin Lamaj dhe Klodian Saliut, ngjarje këto të të ndodhura në vitin 2005 në harkun kohor të 24 orëve. E para në Tiranë dhe e dyta në Durrës.

Mafie e tokave në bregdet që shpejt duket se do të prodhonte edhe atentate të rënda, ku skena e parë e përgjakshme do të shënohej në fshatin Koxhas të Shijakut, ngjarje kjo e ndodhur më 20 qershor 2019, ku Plaurent Dervishaj dhe miqtë e tij do të sulmoheshin me armë nga persona për të cilët ata nuk dhanë njohje gjatë dëshmive të tyre në prokurori, por që shpejt u kuptua se shkëmbimi i ndërsjelltë i plumbave, po zbrazeshin nga lufta për trojet në bregdet.

Sipas dosjes hetimore mesditën e datës 20 qershor 2019, Dervishaj, dhe dy miqtë e tij, Julian Meçaj dhe Bashkim Haxhiaj, ishin nisur në fshatin Koxhas të Shijakut.

Aty, ku Dervishaj, po ndërtonte një banesë. Bazuar në dëshmitë e tyre, ata qëndruan në fshat, përreth një orë.

Ku ndërsa po kontaktonin me personelin ndërtues, në objekt mbërritën pas tyre me një automjet tip ‘Range Rover’ edhe dy djem të rinj. Njëri prej tyre ishte Stiljano Dervishaj, djali i Plaurent Dervishaj, i cili jeton në SHBA.