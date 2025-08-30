Stuhia ndërpret energjinë, pa drita Gjiri i Lalzit, Hamallaj dhe Xhafzotaj
Pasojat e stuhisë që përfshiu ditën e sotme vendin tonë, kanë lënë pa energji elektrike zonën e Gjirit të Lalzit, Hamallaj, Manzës dhe Xhafzotajt.
Shkak për këtë është bërë dëmtimi i linjës kryesore të furnizimit me energji 110 KW në Durrës.
Stuhia godet edhe Durrësin e Lezhën, përmbyten rrugët, në pak minuta shi
Ndryshimi i menjehershem i kushteve te motit ka sjelle pasojat e para ne vend.
Stuhia e fortë me erë dhe reshje të dendura shiu ka ‘goditur’ edhe qytetin e Durrësit, krahas Tiranes e Lezhes.
Kanë mjaftuar vetëm pak minuta reshje shiu dhe rrugët e Durrësit të zhyten nën ujë.
Në pothuajse të gjitha akset e brendshme të qytetit, qarkullimi i automjeteve është bërë tepër i vështirë.
Ndërkohë Bashkia e Durrësit u ka bërë thirrje qytetarëve që të shmangin lëvizjet e panevojshme.
Situate problematike me prani uji ne rruge raportohet edhe ne Lezhe ne zonen e Shengjinit.
Pamjet tregojne veshtiresi ne levizje dhe prani te madhe te ujit ne rruge.