Stuhia ndërpret energjinë, pa drita Gjiri i Lalzit, Hamallaj dhe Xhafzotaj

Lajmifundit / 30 Gusht 2025, 13:14
Stuhia ndërpret energjinë, pa drita Gjiri i Lalzit, Hamallaj dhe

Pasojat e stuhisë që përfshiu ditën e sotme vendin tonë, kanë lënë pa energji elektrike zonën e Gjirit të Lalzit, Hamallaj, Manzës dhe Xhafzotajt.

Shkak për këtë është bërë dëmtimi i linjës kryesore të furnizimit me energji 110 KW në Durrës.

Stuhia godet edhe Durrësin e Lezhën, përmbyten rrugët, në pak minuta shi

Ndryshimi i menjehershem i kushteve te motit ka sjelle pasojat e para ne vend.

Stuhia e fortë me erë dhe reshje të dendura shiu ka ‘goditur’ edhe qytetin e Durrësit, krahas Tiranes e Lezhes.

Kanë mjaftuar vetëm pak minuta reshje shiu dhe rrugët e Durrësit të zhyten nën ujë.

Në pothuajse të gjitha akset e brendshme të qytetit, qarkullimi i automjeteve është bërë tepër i vështirë.

Ndërkohë Bashkia e Durrësit u ka bërë thirrje qytetarëve që të shmangin lëvizjet e panevojshme.

Situate problematike me prani uji ne rruge raportohet edhe ne Lezhe ne zonen e Shengjinit.

Stuhia ndërpret energjinë, pa drita Gjiri i Lalzit, Hamallaj dhe

Pamjet tregojne veshtiresi ne levizje dhe prani te madhe te ujit ne rruge. 

