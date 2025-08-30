LEXO PA REKLAMA!

Stuhi shiu në Tiranë, rrëzohen pemët, shemben anësoret e rrugëve

Lajmifundit / 30 Gusht 2025, 13:03
Aktualitet

Stuhi shiu në Tiranë, rrëzohen pemët, shemben anësoret

Stuhia tropikale e paralajmëruar që do të prekte sot vendin ka goditur pak momente më parë edhe kryeqytetin.

Era e fortë ka prekur Tiranën, ndërsa objektet në ambientet e jashtme si çadra, karrige dhe të tjera janë rrëzuar.

Po ashtu, një pemë është thyer pranë zonës ku ndodhet Ambasada amerikane.

Shiud he era e forte ka krijuar veshtiresi ne levizje duke u bere shkak per trafik automjetesh ne disa akse.

Ne zonen e pallatit me Shigjeta raportohet se anesoret e rruges ne Ure jane prishur nga era duke erene ne rrugen poshte saj e duke penguar automjetet.

Sipas parashikimit të motit, herë pas here do të priten rrebeshe shoqëruar me stuhi të forta ere.

Orët e pasdites do të vijojnë me vranësira dhe shira të dendura duke rrezikuar përmbytje në disa qarqe të ultësirës perëndimore.

