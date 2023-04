Stuhi dhe reshje të dendura shiu, ja kur rikthehen ditët me diell dhe temperaturat e larta

Moti këtë të mërkurë pritet të jetë nën ndikimin e kushteve atmosferike të paqëndrueshme, ku do të ketë prezencë të kthjellimeve në pjesën e parë të ditës dhe shtim gradual të vranësirave në orët e mesditës.

Reshje shiu do të ketë në orët e mesditës ku hera herës do të jenë në formën e shtrëngatave dhe stuhive shoqëruar me shkarkesa elektrike.

Kjo situatë do të mbetet prezente deri në orët e vona të pasdites e më pas reshjet ndërpriten në të gjithë territorin.

Era do të fryjë me drejtim juglindje-veriperëndim me shpejtësi 1-8m/s, duke bërë që valëzimi në detet të jetë i forcës 1-2 ballë.

Temperaturat parashikohen:

në zona malore 3 deri 17°C

në zona e ulëta 6 deri 21°C

në zona bregdetare 8 deri 20°C