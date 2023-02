Stuhi dhe dallgë deri në 4 metra, Drejtoria Detare del me njoftimin urgjent

Drejtoria e Përgjithshme Detare njoftoi se të premten pasdite, moti do të përkeqësohet sërish në të gjithë bregdetin dhe si rrjedhojë, disa tragete nuk do të nisen.

Në njoftimin e publikuar në Fb, thuhet: “Në bazë të parashikimit të situatës hidrometeorologjike për vendin tone për datat 20 – 22 janar 2023, moti do të përkeqësohet duke filluar pasditen e datës 20 janar 2023 përgjatë gjithë bregdetit shqiptar.

Era do të jetë me drejtimin jug-jugperëndim në forcën 7 bft deri 8 bft dhe me shpejtësi mbi 25 m/s. Lartësia e dallgës do të arrijë deri në 4 metra.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Situata në portet dhe radat për datën 20 janar 2023 paraqitet si më poshtë:

Në Portin e Durrësit, tragetet që operojnë në linjën Durrës – Bari – Durrës nuk do të nisen ditën e sotme nga të dyja portet respektive. Gjithashtu edhe trageti i linjës Durrës -Ankona – Durrës nuk do të niset nga Porti i Ankonës.

Në Portin e Vlorës, për linjën Vlorë – Brindisi – Vlorë, trageti “Ioan Star” do të niset rreth orës 14:00 nga Porti i Vlorës. Kurse në datën 21 janar 2023 nuk do të behet nisja nga Porti i Brindisit.

Në Portin e Sarandës, anijet pasagjere të linjës Sarandë-Korfuz-Sarandë ditën e sotme kanë operuar normalisht.

Në Portin e Shëngjinit situata është e qetë dhe pa probleme. Situata meterologjike detare pritet që të përmirësohet ditën e diel.

Për anijet e peshkimit dhe mjetet e vogla është pezulluar lundrimi deri në përmirësimin e situatës.

Drejtoria e Përgjithshme Detare do të njoftojë në vijimësi për çdo ndryshim apo përditësim të situatës meterologjike dhe operimit të mjeteve lundruese në portet e Republikës së Shqipërisë.”