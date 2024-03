Stuhi breshëri në mesnatë, "zbardhet" Tirana

Tiranës është “pushtuar” nga një stuhi e fuqishme e shoqëruar nga era, shiu, breshëri dhe shkreptima në mesnatë .

Siç shihet nga pamjet, rrugët e Tiranës dhe makinat e parkuara janë zbardhur nga breshëri.

Deri më tani nuk raportohen për dëme në qyteti, por kjo stuhi ka bërë që njerëzit të përjetojnë frikë dhe panik.

Fatmiresisht ne mesnate kur ndodhi stuhia numri i njerezve ne rruge ka qene me i kufizuar per shkak te orarit.

Fillimisht stuhia ka nisur me shi dhe me pas ka vijuar me bresher per disa minuta duke krijuar nje shtrese te bardhe.