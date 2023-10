Studiuesit ngrenë alarmin, ja cilat janë pijet e njohura që rrisin rrezikun e kancerit me 85%

Të gjithëve na pëlqejnë këto pije, por ekspertët theksojnë se duhet të kufizojmë konsumimin e tyre, pasi sipas të dhënave të reja kërkimore kërcënojnë ndër të tjera edhe shëndetin e mëlçisë.

Shumica prej nesh pëlqejnë t’i konsumojnë ato. Ato plotësojnë në mënyrë të përkryer një vakt të ushqimit të shpejtë ose një pije alkoolike, ndërsa për shumë njerëz shërbejnë për tretjen e vakteve. Megjithatë, kjo veti, e kombinuar me shijen e tyre të mirë, ka bërë që shumë njerëz të konsumojnë sasi të tepërta pijesh joalkoolike , edhe në baza ditore.

Megjithatë, një studim i ri i vë në qendër të vëmendjes rreziqet shëndetësore të konsumit të tepërt të pijeve joalkoolike. Në veçanti, siç thekson punimi shkencor i publikuar në Jama Network Open, pirja e qoftë edhe një pije freskuese në ditë rrit rrezikun e kancerit të mëlçisë me 85% . I njëjti hulumtim thekson se gratë në veçanti janë në rrezik më të madh nga efektet e pirjes së pijeve joalkoolike .

Ekipi shkencor nga Shkolla Mjekësore e Harvardit në Boston ndoqi 98,786 gra të moshës 50-79 vjeç, të cilat u regjistruan ndërmjet viteve 1993 – 1998 në Iniciativën për Shëndetin e Grave në 40 qendra klinike në SHBA. Vëzhgimi zgjati deri më 1 mars 2020. Nga pjesëmarrësit, rreth 6.8% raportuan se konsumonin një ose më shumë racione pijesh me sheqer çdo ditë, ndërsa 13.1% pinin një ose më shumë pije të ëmbëlsuara artificialisht në ditë.

Rezultatet e studimit u shprehën personalisht/vit, duke përfshirë numrin e njerëzve dhe kohën kur secili person mori pjesë në studim.

Hulumtimi zbuloi:

Shkalla e kancerit të mëlçisë ishte 18 për 100,000 persona/vit në gratë që konsumonin një ose më shumë pije me sheqer në ditë dhe 10,3 për 100,000 persona/vit në gratë që konsumonin 3 ose më pak pije të tilla në muaj.

Vdekjet nga sëmundja kronike e mëlçisë ishin 17,7 për 100,000 persona/vit në gratë që pinin 1 ose më shumë pije me sheqer në ditë, krahasuar me vetëm 7,1 për 100,000 persona/vit në ato që pinin 3 ose më pak pije në muaj.

Bazuar në këto të dhëna, rezulton se gratë që konsumonin një ose më shumë pije me sheqer në ditë kishin 85% më shumë gjasa të diagnostikoheshin me kancer të mëlçisë gjatë asaj kohe, krahasuar me ato që konsumonin më pak se një pije freskuese në javë. Ata që konsumonin pije joalkoolike në baza ditore kishin gjithashtu 68% më shumë rrezik për të vdekur nga sëmundjet e mëlçisë në krahasim me ata që pinin 3 ose më pak pije freskuese në muaj. Megjithatë, studiuesit vërejnë se rreziku i përgjithshëm i vdekjes mbeti i ulët (rreth 150 vdekje nga sëmundja në grupin e studimit).

Një gjetje tjetër interesante e studimit ishte se nuk u vu re asnjë lidhje midis konsumit të pijeve të ëmbla artificialisht dhe rrezikut të kancerit të mëlçisë , pavarësisht pretendimeve të fundit se aspartami mund të lidhet me formimin e tumoreve kancerogjene.

“Pirja e një ose më shumë pijeve të tilla në ditë shoqërohej me një incidencë dukshëm më të lartë të kancerit të mëlçisë dhe vdekjes nga sëmundjet e mëlçisë”, thotë ekipi i studimit në publikimin e tyre, duke shtuar se megjithëse studimi nuk përcaktoi se si lidhet pirja e pijeve me sheqer. sëmundjet e mëlçisë, disa “rrugë të mundshme” përfshijnë obezitetin, rritjet dramatike të glukozës në gjak dhe akumulimin e yndyrës rreth mëlçisë.

Në fund të fundit, dihet se pijet me përmbajtje të lartë sheqeri janë, në pjesën më të madhe, të larta në kalori , duke rritur kështu rrezikun e obezitetit, i cili në vetvete është një faktor rreziku për kancerin dhe sëmundjet e mëlçisë. Konsumimi i tepërt i sheqerit gjithashtu mund të çojë në rezistencë ndaj insulinës, duke shkaktuar diabetin e tipit 2, i cili, nga ana tjetër, rrit rrezikun e sëmundjes së mëlçisë yndyrore jo-alkoolike.

“Gjetjet tona tregojnë se ia vlen të mendohet dy herë përpara se të hapet kutia e radhës me sodë ,” komentoi Dr. Pauline Emmett, studiuese në Universitetin e Bristolit.