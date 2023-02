Studiuesi kroat thotë: Emrat e shkronjave sllave janë me prejardhje shqiptare

Origjina e shkrimit glagolitik të gjuhës shqipe është një prej dukurive më të rëndësishme kulturore të Ballkanit”.

Studiues të shumtë janë marrë me alfabetin shqiptar të Elbasanit. Sipas studiuesit Hahn, ai dhe alfabeti grek kishin një prejardhje të njëjtë nga gjuha fenikase.

Në lidhje me këtë alfabet ka shkruar edhe profesori i Universitetit të Zagrebit në Kroaci, Leopold Gajtler, i cili në një nga korrespondencat e tij me Dh. Kamardën të vitit 1878, shkruan kështu në lidhje me alfabetin e gjetur nga Hahn:

“Si studiues sllav unë besoj, sipas studimeve të mija të fundit, e edhe në vijim të atij të ndërmarrë në Maqedoninë e perëndimit, që kam zbuluar se alfabeti zanafillor dhe i lashtë sllav, i quajtur glakolik, ka rrjedhur nga alfabeti zanafillor dhe i lashtë shqip që Hahn i shquar ka zbuluar për së pari në Elbasan dhe e ka bërë të njohur.

Madje jam i bindur se edhe emrat e shkronjave sllave të marra etimologjikisht janë me prejardhje shqiptare dhe se shpjegohen vetëm me gjuhën shqipe.”

Në një letër tjetër të po atij viti në të cilën falenderon Kamardën për kopjimin dhe përkthimin e fragmenteve të Hahnit, shkruante:

Dy letrat e mësipërme janë gjetur nga studiuesi italian Gaetano Petrotta dhe janë botuar në librin “Popolo, Lingua e Letteratura Albanese”, përkthyer në shqip në vitin 2008 nga shtëpia botuese “Almera”.

Publikimi i këtyre letrave para publikut ngjalli një debat të fortë në Jugosllavinë e vitit 1932, vit në të cilin u bë botimi i parë i librit në italisht