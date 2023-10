Studentët e mjekësisë gjejnë dakordësi, pas marrëveshjes me rektorin pritet të kthehen në auditor

Pas një sërë protestash, studentët e mjekësisë kanë marrë sot garanci nga rektori Arben Gjata për mbështetje ndaj kërkesave të tyre.



Ata tashmë kanë vendosur që të rikthehen në auditorë, ndërsa pas takimit të zhvilluar sot me Gjatën, ky i fundit u ka pohuar se do t’i mbështesë deri në daljen e vendimit të Gjykatës, dhe se deri në atë kohë, nuk do të kenë kushtet për plotësim kontrate.

Kujtojmë se studentët e mjekësisë, për gati një muaj kanë bojkotuar mësimin dhe kanë protestuar kundër projektligjit që i detyron të punojnë 5 vite në vendin tonë, dhe më pas të tërheqin diplomën.