"Mali" me dosje deri në tavan", cfarë paralajmërojnë pamjet e vizitës së zyrtarit amerikan në SPAK?

Ambasada amerikane njoftoi diten e sotme se Ndihmës Sekretari i Shtetit për Çështjet Ndërkombëtare të Narkotikëve dhe Zbatimit të Ligjit, Todd Robinson, u takua sot me shefin e SPAK-ut, Altin Dumani, për të riafirmuar angazhimin e Shteteve të Bashkuara në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar në Shqipëri.

Sipas njoftimit, Shtetet e Bashkuara janë plotësisht të përkushtuara për të mbështetur udhëtimin e Shqipërisë drejt anëtarësimit në BE përmes sundimit më të fortë të ligjit dhe rritjes së transparencës gjyqësore.

Por ashtu si ne viziten e te ngarkuarit me une disa muaj me pare, edhe tani, ajoq e ra ne sy eshte numri i madh i faqeve me dosje ne zyrat e SPAK.

Ne fotot e publikuara per viziten e zyrtarit amerikan ne ambientet e SPAK, ajo qe bie ne sy jane pamjet nga zyrat e prokuroreve Vladimir Mara apo Edvin Kondili.

Lajmifundit.al meson se e njejta situate me materiale te shumta hetimore ne duart e prokuroreve dhe oficereve te BKH, eshte edhe ne zyrat e tjera te SPAK.

Sic shihet nga fotot, dosjet me materiale hetimore kane arritur "deri ne tavan".

Cfare paralajmeron kjo?

Se pari qe SPAK nuk ka ambiente te mjaftueshme per mbajtjen e materialeve hetimore dhe dosjeve penale dhe se dyti, hetimet qe po zhvilohen dhe qe jane ne proces, jane te tilla qe edhe gjate muajve ne vazhdim do te shohim zyrtare dhe ish zyrtare te larte ne dyert e SPAK, por edhe elemente te krimit qe goditen dhe arrestohen.

Aktualisht kemi nje ish kryeminister ne arrest shtepie, ish-zv.kryeministrin ne kerkim nderkombetar dhe disa ish-ministra nen akuze dhe ne gjykim.

Po keshtu, SPAK po heton dosjen CEZ-DIA ku eshte thirrur per tu pyetur ish presidenti Ilir Meta dhe deputetja Monika Kryemadhi ndersa se fundi ne SPAK ka perfunduar edhe dosja e 21 janarit. /lajmifundit.al