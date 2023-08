“Sterilizimi”/ GJKKO jep masat e sigurisë për biznesmenin Ilir Rrapaj dhe ish-zv.ministrin e Shëndetësisë

GJKKO ka lënë në burg biznesmenin Ilir Rrapaj dhe ish-zv.ministrin e Shëndetësisë, Klodjan Rrjepaj.

Seanca pranë Gjykatës së Posaçme nisi që prej orës 09:00. Prokurori Edvin Kondili kërkoi që seanca të zhvillohet me dyer të mbyllura për shkak të sekretit hetimor.



Mes tetë personave të akuzuar janë edhe ish zëvendës ministri i Shëndetësisë, Klodian Rjepaj dhe biznesmeni që fitoi tenderin për koncesionin e sterilizmit, Ilir Rrapaj, ndaj të cilëve është dhënë masa arrest me burg. Të dy u arrestuan me urdhër të SPAK për koncesionin me vlerë 100 milionë euro.

Arrest me burg:



Ilir Rrapaj, biznesmen

Klodjan Rrjepaj, ish-zv.ministër i Shëndetësisë

Arrest shtëpie:

Saimir Kadiu, drejtor ekonomik

Marsela Serjanaj, drejtoreshe juridike

Detyrim paraqitje:

Arben Gjata, Rektori i Universitetit të Mjekësisë dhe njëherësh shefi i kirurgjisë në QSUT

Pertef Mersini

Genc Burazeri

Naile Ajazi.

Me përjashtim të Ilir Rrapaj që akuzohet për mashtrim, ndaj të tjerëve rëndon akuzat e shpërdorimit të detyrës dhe falsifikimit të dokumenteve. Hetimi për koncesionin e sterizlimit nisi në vitin 2020. Ishte padia e parë e depozituar menjëherë pas ngritjes së Prokurorisë së Posaçme Kundër Korrupsionit.

Tenderi i sterlizimit i kushton buxhetit të shtetit mesatarisht 13 milionë euro në vit. Prokurori i kësaj çështjeje mësohet se i ka dërguar kërkesat për masa në gjykatë në muajin qershor, por zbatimi i tyre është bërë vetëm pas lokalizimit të biznesmenit Ilir Rrapaj, i cili është ndaluar në Dhërmi ku ndodhej me pushime.