"Sterilizimi", Apeli lë në burg, ish-zv ministrin Rrjepaj dhe biznesmenin Rrapaj

Gjykata e Apelit të Posaçëm ka lënë në fuqi masat e arrestit me burg për ish zv ministrin e shëndetësinë Klodian Rrjepaj dhe biznesmenin Ilir Rrapaj, të arrestuar për koncesionin e sterilizimit.

Ish ministri, biznesmeni u arrestuan mesin e gushtit të këtij viti, ku bashkë me to për ketë koncesion u vunë nën akuzë edhe 6 zyrtarë të tjerë, ku edhe për to masat u lanë në fuqi.

Referuar dosjes vërtetohet lidhja e Ish ministrit me biznesmenin, që fitoi koncesionin për sterilizimin e seteve kirurgjukalë vlera e të cilave përllogaritet ne 100 milionë euro.