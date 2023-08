‘Spiunia’ ruse rrëfen jetën në burg: Kushte çnjerëzore, 2 muaj nuk fola me familjen

Ishte data 21 gusht 2022, kur 3 persona të huaj kanë hyrë pa leje në një zonë të ndaluar në uzinën ushtarake të Gramshit. Rusët Svetlana Timofoeva, Mikhail Zorin dhe ukrainasi Fedir Alpatov u kapën duke fotografuar objektin dhe madje u përleshën me rojet në uzinë.

“Kisha planifikuar udhëtim njëmujor, i cili nisi në Kroaci dhe do të përfundonte në Greqi, por përfundoi atë pasdite me shi në Gramsh. Unë i njihja me parë dy miqtë e mi, të cilët i ftova t’i bashkoheshin këtij udhëtimi”, tregoi në një intervistë për Euronews Albania rusi Mikhail Zorin.

“Ne qëndruam brenda për disa orë e teksa ishim jashtë, dikush ndoqi mikun tim rus. Ai u përpoq të vetëmbrohej duke i sulmuar ata me spry. Policia erdhi, dhe siç e dini, na arrestoi të treve”, kujton Svetlana Timofoeva, rusja që u arrestua në Gramsh bashkë me dy miqtë e saj.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Në intervistë ekskluzive për Euronews Albania, Svetlana thotë se e fitoi lirinë, pas 9 muajve në izolim, por në këtë periudhë ka përjetuar një torturë të vërtetë.

“Tre muajt e parë u vendosa në spitalin e burgut, në izolim të plotë, pa asnjë kontakt me botën jashtë. Më pas më kaluan në burgun e grave, përsëri në kushte izolimi, ku nuk me lejohej të flisja me askënd”, rrëfen Timofoeva.

Tre personazhet që vunë në lëvizje shtetin shqiptar, janë ende në Shqipëri dhe dënojnë regjimin e Putinit. Prej tyre, vetëm rusi Mikhail Zorin është në arrest shtëpie, ndërsa Svetlana Timofoevas dhe Fedir Alpatov i janë bllokuar pasaportat dhe nuk iu lejohet të largohen nga Shqipëria.