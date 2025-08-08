SPAK zbardh detajet për operacionin ndaj grupit të drogës: Tentuan të sjellin në Evropë tonelate me kokainë, lëshohen 16 urdhër-arreste
Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, në bashkëpunim me EUROPOL dhe autoritete ligjzbatuese nga disa vende të BE-së, ka goditur një nga organizatat shqiptare më të fuqishme të trafikut ndërkombëtar të kokainës, e cila kishte kapacitet të ndikonte drejtpërdrejt në çmimin e drogës në tregjet europiane.
Hetimet, të nisura mbi bazën e të dhënave të komunikimeve të enkriptuara të platformës SkyECC, zbuluan se grupi drejtohej nga shtetasit E.Ç. dhe F.G., me bazë në Paraguai, të cilët kontrollonin të gjithë zinxhirin e trafikut — nga prodhimi dhe fshehja e drogës në ngarkesa legale, deri te shpërndarja dhe pastrimi i të ardhurave.
Ngarkesat e sekuestruara
Autoritetet ndërkombëtare kanë goditur dy ngarkesa rekord kokaine të organizuara nga ky grup: -Nëntor 2020: 11.6 ton kokainë të fshehura në kuti sapuni dhe boje metalike, sekuestruar në portin e Anversit, Belgjikë.
-Shkurt 2021: 16.4 ton kokainë të fshehura në bombola metalike, sekuestruar në Hamburg, Gjermani, me vlerë tregu deri në 3.5 miliardë euro.
Arrestimet dhe masat e sigurimit
Gjykata e Posaçme ka caktuar masën “arrest në burg” për 14 persona dhe “detyrim paraqitje” për 2 të tjerë. Deri tani janë ekzekutuar 9 masa sigurie në Shqipëri, ndërsa një nga drejtuesit, F.C., është arrestuar në një vend të BE-së. Po punohet për ndalimin e 6 të tjerëve.
Pastrimi i parave
Hetimet zbuluan një skemë të sofistikuar pastrimi parash, që përfshinte transport fizik të shumave të mëdha “cash” nga BE drejt Shqipërisë përmes shoferëve të autobusëve ndërkombëtarë, si dhe përdorimin e sistemit informal “hawala” për të shmangur gjurmët bankare.
Pasuritë e sekuestruara
Me vendim gjykate janë sekuestruar 14 pasuri me vlerë disa miliona euro, përfshirë:
-Resort turistik në Xhafzotaj, Durrës
-Vila luksoze në Dhërmi dhe Tiranë
-Tokë dhe ndërtesa në Tiranë
-Kuota në disa shoqëri tregtare
-Tre automjete
-Rreth 112 mijë euro cash, 4 mijë USD dhe 880 mijë lekë
Bashkëpunimi ndërkombëtar
Operacioni u zhvillua në koordinim me Europol, Eurojust, policitë federale të Belgjikës, Francës, Gjermanisë, Holandës dhe Italisë. SPAK theksoi se ky bashkëpunim ishte vendimtar për goditjen e një strukture kriminale që vepronte në shkallë globale dhe që kishte ndërtuar një mekanizëm të aftë të rikuperonte shpejt humbjet nga sekuestrimet.
Prokurorët Altin Dumani dhe Vladimir Mara e cilësuan grupin si një nga më të fuqishmit e hetuar ndonjëherë nga SPAK, me ndikim të drejtpërdrejtë në tregun europian të kokainës.