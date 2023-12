SPAK: Si Bllako favorizoi koncesionarin e Fierit, përfitoi mbi 14 mln lekë

SPAK akuzon deputetin Alqi Bllako se ka përfituar mbi 14 mln lekë duke favorizuar koncesionarin e Fierit.

“Nga hetimet e kryera kanë rezultuar të dhëna se nga ana e shtetasit Alqi Bllako, gjatë kohës që ka shërbyer në fillim me funksionin Sekretar i Përgjithshëm i Ministrisë së Mjedisit dhe më pas Drejtor i Përgjithshëm i Agjencisë Kombëtare të Ujësjellës Kanalizimeve dhe Infrastrukturës së Mbetjeve (AKUM), është favorizuar shoqëria koncesionare “Integrated Technology Ëaste Treatment Fier” sh.p.k., kundrejt marrjes në mënyrë të tërthortë të përfitimit të parregullt në shumën prej 14,964,900 (katërmbëdhjetë milion e nëntëqind e gjashtëdhjetë e katër mijë e nëntëqind) lekë.”, thotë SPAK.

Ditën e sotme janë ekzekutuar 9 urdhër arreste me urdhër SPAK pasi kanë lidhje me korrupsionin me inceneratorin e Fierit. Prokuroria e Posacme i ka kërkuar Kuvendit leje për arrestimin e deputetit socialist Alqi Bllako. Për këtë ka reaguar deputetja e PD, Jorida Tabaku duke thënë se SPAK duhet të tregojë guxim dhe ndaj njerëzve me pushtet.