SPAK sekuestron miliarda lekë pasuri, i merr resortin “shokëve” të Çopjas! Bllokon dhe vila e biznese në Durrës e Dhërmi
Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar ka goditur sërish organizatën kriminale të Çopjave në Elbasan, në lidhje me trafikun ndërkombëtar të kokainës nga vendet e Amerikës Latine drejt Europës. 16 urdhër arreste të reja janë lëshuar nga Gjykata e Posaçme me kërkesë të SPAK.
“Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit në bashkëpunim me Byronë Kombëtare të Hetimit kanë ekzekutuar masat e sigurimit për 9 të hetuar (përfshirë edhe një nga drejtuesit), prej të cilëve 7 me masën“arrest me burg” dhe 2 me masën “detyrim paraqitje”, ndërsa një prej të hetuarve gjendet aktualisht i arrestuar në një vend të BE – së (drejtues i organizatës). Po punohet për ekzekutimin e masave të sigurimit për 6 persona të tjerë.”
Ky grup kriminal, sipas njoftimit zyrtar të SPAK të zbuluar nëpërmjet të dhënave të komunikimit të enkriptuara të platformës SkyECC ka tentuar të trafikojë në portet kryesore të BE rreth 17 ton kokainë.
Organizata sipas SPAK kontrollonte në mënyrë të plotë zinxhirin e trafikut të kokainës.
“Ngarkesat e mëdha të kokainës siguroheshin direkt nga prodhuesit nga drejtuesi i organizatës E. Ç. (i cili së bashku me vëllanë e tij A. Ç. ishin vendosur në Paraguai), magazinoheshin dhe bëheshin gati për transport në Paraguai. Lënda narkotike fshihej në mënyrë të sofistikuar në ngarkesa legale – kuti sapuni, bombola boje dhe kollose ndërtimi – të maskuara me marka tregtare. Këto ngarkesa transportoheshin me kontejnerë detarë nga portet e Amerikës së Jugut drejt porteve të mëdha evropiane.”
Sipas hetimeve grupi kriminal kishte ngritur një mekanizëm financiar për të qarkulluar të ardhurat nga aktiviteti kriminal si transporti fizik me autobusë të pasagjerëve i parave “cash” ndërsa në këmbim shoferët do të shpërbleheshin me 2% të shumës së transportuar. Si dhe nëpërmjet sistemeve informale të transfertave ku shumat e mëdha qarkullonin përmes një zinxhiri ndërmjetësish pa asnjë evidencë bankare.
Gjatë aksionit për të finalizuar urdhër-arrestet në kontrollet në banesa dhe ambiente të tjera janë sekuestruar edhe shuma parash, mbi 111 mijë e 800 euro cash, 4 mijë dollarë dhe 880 mijë lekë. Ndërsa Gjykata e Posaçme ka vendosur sekuestrimin preventiv për gjithsej 14 pasuri të llojeve të ndryshme me vlera disa miliona eurosh, duke përfshirë resorte, vila, apartamente, trualle, automjete dhe kuota në shoqëri, në emër të personave nën hetim.