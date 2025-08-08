SPAK sekuestroi celularin e pronarit të “Klajdi Resort”, resorti në Golem nën hetim për lidhje me rrjetin e 17 tonëve kokainë
Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK) ka ushtruar një kontroll të befasishëm në ambientet e “Klajdi Resort”, një strukturë turistike në pronësi të shtetasit Orman Kokoshi. Operacioni u zhvillua në kuadër të hetimeve të një dosjeje të rëndë kriminale që lidhet me trafikun ndërkombëtar të lëndëve narkotike.
Gjatë kontrollit, hetuesit e SPAK sekuestruan telefonin celular të Kokoshit, si provë materiale që mendohet se mund të ndihmojë në zbardhjen e lidhjeve të tij të mundshme me rrjetin kriminal që autoritetet kanë goditur së fundmi. Ky rrjet, sipas burimeve zyrtare nga SPAK, kishte kapacitetin të ndikonte në çmimin e kokainës në tregjet e mëdha të Europës.
Ky zhvillim vjen menjëherë pas finalizimit të një hetimi të gjerë ndërkombëtar, në të cilin janë sekuestruar rreth 17 tonë kokainë në Belgjikë dhe Gjermani. Strukturat partnere europiane kanë bashkëpunuar me SPAK për të ndjekur gjurmët financiare, kontaktet telefonike dhe vendndodhjet e individëve të përfshirë, mes të cilëve ka dalë edhe emri i Kokoshit.
“Klajdi Resort”, një objekt me aktivitet në turizëm dhe mikpritje, është tashmë pjesë e listës së aseteve dhe strukturave që po i nënshtrohen verifikimit të thelluar për mundësi pastrimi parash apo përdorim logjistik në funksion të aktiviteteve të organizatës.