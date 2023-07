SPAK "nuk ndalet", arreston biznesmenin Pellumb Gjoka, prokurorin dhe zyrtarin e policisë

Nje megaopracion i shtrirë në disa qytete nga Policia e Shtetit ka arrestuar biznesmenin e njohur Pëllumb Gjoka dhe ish-drejtori i Forcave Operacionale, Oltion Bistri.

Oltion Bistri në vjeshtën e vitit 2021 ka qenë më detyrë në Policisë e Lezhës, ndërsa më herët ka drejtuar edhe Policisë e Durrësit si dhe ka drejtuar Komisariatin Nr.2 në Tiranë.

Në mesin e të arrestuar të operacionit të mëngjesit të së enjtes është dhe drejtuesi i prokurorisë së rrethit Kukës Xhevahir Lita.

Ne oren 10 te dites se sotme, SPAK ka njoftuar se do te jape nje deklarate per median ne lidhje me operacionin dhe rezultatet e hetimeve te deritanishme.

Kush eshte Pellumb Gjoka

Mëngjesin e sotëm eshte kapur në banesën e tij në Velipojë, Pëllumb Gjoka.

Gjoka një emër i njohur ne perpjekjet e tij për tu bërë investitor strategjik është personi i cili mori pjesë në zgjedhjet e këtij viti në Velipojë ku mbështeti PS.

Gjoka akuzohet se në vitin 2022 ka vrarë 90-vjeçaren nga Malēsia e Madhe, Drane Hotaj. dhe më pas ka manipuluar me testamentin e saj duke i grabitur 390 mijë m2 tokë në bregdetin e Velipojës.

Në vitin 2022, qeveria shpalli Gjokën investitor strategjik.