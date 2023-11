SPAK nis hetim ndaj saj, Elvana Gjata nuk ndalet, lajmëron lëvizjen e radhës

Ndërsa Prokuroria e Posaçme ka nisur një hetim ndaj saj, këngëtarja Elvana Gjata vijon me aktivitetet dhe koncertet.

Së fundi vetë këngëtarja ka bërë me dije se në datën 29 nëntor, do të performojë në Sheshin “Skënderbej” në kuadër të festave të nëntorit, kurse sot do të performojë në Vlorë.

Elvana Gjata është komentuar për lidhjen e saj me Ervin Matën një nga eksponentët e botës së krimit.

Lidhja e tyre u bë publike në vitin 2018, pas ngjarjes në ish-zonën e Bllokut ku partneri i sajErvin Mata u përfshi në një konflikt me Eldi Dizdarin dhe Ervis Martinaj.

Nga kjo ngjarja mbeti i vrarë Fabjan Gaxha truproja i Martinajt.

Fillimisht në media u rapotua se Elvana Gjata ishte “molla e sherrit” mes djemve por më pas u mësua se e gjitha kishte të bënte me trafikun e drogës.

Së fundi emri i Elvana Gjatës ka dalë në përgjimet nga çkodimi i aplikacionit Sky, ku Ervin Mata fliste për një shumë 500 mijë euro, të cilën do ta transferonte nga llogaria e këngëtares.