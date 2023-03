SPAK merr në hetim Arben Ahmetajn, ish-zv.kryeministri i dyshuar për tri akuza

Arben Ahmetaj po hetohet nga SPAK për 3 akuza. Report tv mëson se Posaçme ka regjistruar ndaj tij akuzën shpërdorim detyre, korrupsion dhe pastrim parash.

Mësohet se SPAK ka bashkuar dy procedime ndarjen e fraksionit për inceneratorin e Elbasanit ku po hetohet për shpërdorim detyre dhe korrupsion dhe pastrim parash pas kallëzimit qe i është bërë për vilën në Hamallaj.

Në lidhje me pasuritë SPAK ka marrë në pyetje shumë persona mes të cilëve edhe ish bashkëshorten e cila ka deklaruar se ka në pronësi vetëm shtëpinë në ish bllok ndërsa vila në Palasë nuk është e saja, raporton Report Tv.

Pak jave me pare, Ahmetaj u perfshi ne replika me kryeministrin Edi Rama.

Ne nje emision televiziv, Ahmetaj theksoi se kryeministri nuk duhej te bente gjykatesin per akuzat qe jane adresuar ndaj ish-ministrit te Financave per Incineratoret.

Por nderkohe Edi Rama u pergjigj pak dite me vone, duke thene se nese ai do ishte gjyqtar, gjerat do te ishin shume keq.