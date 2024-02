SPAK “gjurmon” dëshmitarët kyç të “Gërdecit”, letërporosi në SHBA për pyetjen e Patrick Henry

GJKKO zhvilloi seancen e radhes ndaj ish-ministrit Fatmir Mediu për çështjen “Gërdeci”, ku në fabrikën e demontimit të municioneve, pas një shpërthimi në vitin 2008, humbën jetën 26 persona dhe u plagosën mbi 300 të tjerë.

SPAK kërkon të gjendet dhe të thirret Anjola Agolli, ish-sekretare e ministrit të Drejtësisë, Aldo Bumçi e cila nuk është gjetur megjithëse SPAK ka vënë më dispozicion një adresë të re të saj.

Ndërkohë u përsërit thirrja për të bashkëpandehurit e tjerë mes tyre Luan Hoxha, Dritan Minxolli dhe Mihal Delijorgji, të cilët nuk janë gjetur në adresat e deritanishme të çuara në gjykata.

Gjykata informoi se Ministria e Drejtësisë ka dërguar letërporosinë në SHBA për të marrë në pyetje Patrick Henry dhe përfaqësuesit e kompanisë SAK.

Prokurori i SPAK kërkoi në seancën e radhës se nëse do të jetë gati, mund të pyetet edhe Mediu në cilësinë e të pandehurit. Ky i fundit tha për mediat se për këtë çështje do të komunikonte me avokatët. Dëshmitari i fundit, Ilmi Laçaj refuzoi të jepte deklarime.