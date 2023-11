Sot reshje shiu dhe stuhi gjatë pasdites, njihuni me parashikimin e motit

Ditën e sotme do të rikthehen sërish reshjet e shiut në formën e stuhive. Sipas Shërbimit Meterologjik Ushtarak duke filluar nga orët e pasdites përgjatë ultësirës perëndimore reshjet në periudha afatshkurtra do të jenë me intensitet deri të lartë që do të shoqërohen me stuhi të forta.

“Vendi ynë pritet të ndikohet nga kalimi i një fronti të ftohtë atmosferik shoqëruar me masa ajrore të lagështa me origjinë perëndimore.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.





Moti parashikohet fillimisht me kthjellime e vranësira në shtim deri të dendura. Pas orëve të mesditës mot i vranët në të gjithë territorin shoqëruar me reshje shiu me intensitet të ulët deri mesatar në formën e shtrëngatave. Duke filluar nga orët e pasdites përgjatë ultësirës perëndimore reshjet në periudha afatshkurtra me intensitet deri të lartë. Këto reshje do të jenë në formën e stuhive të forta dhe rrebesheve si dhe problematike për një periudhë të shkurtër kohore. Në majat e maleve në lindje të territorit reshje të dobta dëbore.

Era do të fryjë relativisht intensive me drejtim jugperëndim – juglindje dhe shpejtësi mesatare 3-11 m/s, ndërsa përgjatë vijës bregdetarë dhe lugina era intensive dhe shpejtësi 14-22 m/sek shoqëruar me valëzim në dete të forcës 4-6 ballë”, thuhet në njoftim.

Temperaturat:

në zonat malore 7 deri 10°C



në zonat e ulëta 10 deri 19°C

në zonat bregdetare 12 deri 18°C