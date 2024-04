Sot pritet të zbulohet shkaku i vërtetë i vdekjes së Lear Kurtit/ Gazetarja Hoxha jep detaje

Këtë të hënë pritet përgjigjja e mjekësisë ligjore për të hedhur dritë mbi shkaqet e vërteta të vdekjes së 32-vjeçarit Lear Kurti në duart e policisë disa ditë më parë.

Lajmin e bëri të ditur gazetarja Anila Hoxha, teksa ishte e ftuar këtë mëngjes në “Wake-up”. Ajo tha se pritet të vërtetohet nëse qesja e gjetur brenda stomakut të të ndjerit, është shkaku që ai ka ndërruar jetë.

Ajo shtoi se shumë efektivë janë tashmë duke u marrë në pyetje, për zbardhjen e plotë të ngjarjes që tronditi vendin katër ditë më parë.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

“Mjekësia ligjore pritet të japë rezultatin përfundimtar ditën e sotme mbi shkaqet e vdekjes së Leartit. Mjekët kanë firmosur dhe kanë thënë se në trupin e të ndjerit kanë gjetur qese me kokainë. Ky pretendim do qëndrojë ose do të hidhet poshtë sot nga ekspertiza mjekësore.

Efektivët e policisë janë marrë në pyetje, 3 prej tyre janë ata që u kërkuan si forcë mbështetëse për shoqërimin e tij në komisariat, të tjerët janë dëshmitarë okularë që kanë parë ngjarjen.

Prokuroria e Tiranës ka nisur hetimin për të parë nëse ka apo jo shkelje të procedurës.

Pastaj policia ka mangësitë e veta, për shembull ata oficerë sapo kishin dalë në detyrë”- tha gazetarja Anila Hoxha në Wake-up.