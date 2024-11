“Sot kam bërë plan për të të therur”, flet vajza që u plagos nga ish-partneri në Korçë: Më përndjek prej 3 vitesh, jam e martuar

Manderina Çela, vajza e cila u plagos me thikë ditën e djeshme nga ish-partneri i saj, Ilir Cami, ka treguar historinë sesi ndodhi ngjarja një ditë më parë në zonën “Trekëndëshi” në Korçë. Ajo ka thënë në emisonin “Me zemër të hapur” se ka 3 vite që përndiqet pre tij ndërsa e ka denoncuar disa herë në polici por ai nuk ka ndaluar.

Ngjarja ka ndodhur përballë spitalit ndërsa Manderina thotë se ishte nisur për të vizituar nipin që ishte në spital dhe ai i ka prerë rrugën. Ajo thotë se kishte tentuar t’i largohej duke i thënë ta linte të qetë ndërsa Ilir Cami i ka thënë: “Sot kam bërë plan për të të therur”.

“Isha ora rreth 09:00, më doli para spitalit. I thashë ‘largohu mos më dil më, më lër në hallet e mia, nuk kemi gjë bashkë, për çfarë më ndalon në rrugë”. Më tha: “Sot kam bërë plan për të të therur”. Nxori thikën dhe s’mbaj mend çfarë u bë. Më shtriu në tokë dhe më vendosi thikën në grykë, aty pashë një burrë që erdhi e kapi, e hoqi dhe pastaj nuk mbaj mend më gjë, shkova në spital pa ndjenja.”

Manderina ka rrëfyer se ajo është njohur me Ilirin përmes një personi të tretë por kjo histori është mbyllur përpara 3 vitesh ndërsa thotë se persona të tjerë e kanë shtyrë Ilirin ta përndjekë.

Rrëfimi i plotë:

Kam dhimbje, kam marrë plagë në fyt, dorë, krah, ku nuk ka marrë. Ditën e djeshme, kishin nipin shtruar në spital, erdha këtu dhe i dhashë supë, ai më kishte prerë rrugën. Më përndjek prej 3 vitesh dhe më kërcënonte me jetë, ja siç më bëri. E kam denoncuar në polici, unë e denoncoja në mëngjes, policia e nxirrte në darkë. Nuk kam fare të bëj me këtë person, unë një burrë kam pasur dhe një kam, as të dashur nuk e kam, s’kam lidhje fare, ky është futur nga një x person, nuk dua të them emër.

Nuk kam njohje të mëparshme me këtë person, është i futur nga dikush tjetër. Më ka dalë tek Katedralja, më kërkoi për të pirë kafe se pranova. E kam denoncuar mbi 10 herë. Erdhi në shtëpi, nuk e di se çfarë donte të më bënte, a të më vriste, por e kapi burri.

Ka një vit që më erdhi në shtëpi. Nuk isha vetë, nuk dola, u trondita. U goditën me njëri-tjetrin dhe njoftova policisë. E dënuan me 6 muaj burg.

Unë njihem me personat e tjerë. Nuk dua ta prek si histori, ka 3 vite që e kam mbyllur si muhabet. Midis Ilir Çamit dhe këtyre personave ka njohje, para pak ditësh mori nipin tim në telefon dhe i tha “Jam në lokal me x person në filan vend”.

Para një dite u shkëmbyem në rrugë, por nuk folëm. Donte të pinte kafe me mua, por se pranoja. Bashkëshorti e di ngjarjen, ai është tronditur, nuk ndihet mirë as ai dhe as fëmija. Do ta denoncoj edhe personin që ka shtyrë Ilir Çamin të më përndjekë.