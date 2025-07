I vendosën tritolin në garazh në Tiranë, kush është 39-vjeçari i njohur si hajdut makinash

Një sasi lënde plasëse është vendosur orët e para të mëngjesit të sotëm në portën hyrëse të garazhit në pronësi të 39-vjeçarit Elvis Kosova, me vendndodhje në rrugën “Peti” pranë zonës së “Liqenit të Thatë” në Tiranë.

Nga shpërthimi janë shkaktuar dëme të konsiderueshme materiale në disa prej automjeteve të parkuara në zonë. Por kush është Elvis Kosova, një emër i skeduar më parë nga policia për vjedhje makinash.

Elvis Kosova është arrestuar më 28 Gusht të vitit 2024 së bashku me një shtetas turk teksa tentuan që të përvetësonin një automjet të tipit “Audi” të marrë me qira në Gjermani me vlerë 200 mijë euro.

Kjo nuk është hera e parë që Kosova ka probleme me ligjin. Si një pasionant i garave me makina, Elvis Kosova organizoi një garë të paligjshme në vitin 2022 në aksin rrugor Laç-Mamurras ku dhe u gjobit me 120 mijë lek të reja nga policia.

“Tiranë/Informacione paraprake.

-Rreth orës 03:50, në rrugën “Peti”, dyshohet se në portën hyrëse të garazhit të shtetasit E. K., 39 vjeç, është vendosur dhe ka shpërthyer një sasi e dyshuar lënde plasëse. Si pasojë janë shkaktuar dëme të konsiderueshme materiale në disa automjete, të parkuara.

Grupi hetimor ka administruar pamjet filmike nga vendngjarja dhe po vijon punën për identifikimin dhe kapjen e autorit, si dhe për dokumentimin e plotë të rrethanave të ngjarjes.

-Rreth orës 07:05, në bulevardin “Gjergj Fishta” , automjeti me drejtues shtetasi M. X është përplasur me automjetin me drejtuese shtetasen N. Z. Si pasojë janë dëmtuar 2 drejtuesit, të cilët ndodhen në spital, jashtë rrezikut për jetën. Grupi hetimor po punon për përcaktimin e shkakut të aksidentit”, raporton policia për ngjarjen e sotme.