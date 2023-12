Sot do festonte 24-vjetorin, ish-deputeti kujton të bijën: Festo me engjëjt shpirti im

Vajza e ish-deputetit Vangjel Tavo, Eva (Evanthia) Tavo, humbi jetën në një aksident pak javë më parë në lule të rinisë.

Sot Eva do të festonte 24-vjetorin e lindjes. Me shpirtin e copëtuar ish-deputeti kujton vajzën e nderë, teksa shkruan se i mungon shumë përqafimi i së bijës.

“Sot Eva do mbushte 24 vjeçe e do e festonte ditëlindjen me familjen dhe miqtë…, por Perëndia deshi që ajo ta festojë me engjëjt…

Eva ishte për ne jetë, lumturi, dashuri dhe bekim, kujtimi i saj ishte, e mbetet thesar. E deshëm e do e duam përjetësisht përtej çdo fjale e përshkrimi! Na mungon shumë e vogla ime dhe për çdo ditë të mbetur të jetës sonë, deri në frymëmarrjen e fundit, do mendojmë kujtimet më të bukura që ti na le…

Me zemrën e pikëlluar dhe lotët e fshehtë që rrjedhin nga thellësitë e shpirtit, në pamundësi të të uroj nën të ngrohtin përqafim: Festo me engjëjt Eva, shpirti im! Vangjel Tavo dhe familja”, shkruan në postim ish-deputeti.

Kujtojmë që Eva Tavo, humbi jetën tragjikisht më 28 nëntor në një aksident automobilistik në Maqedoninë e Veriut. E reja ishte pasagjere në një automjet tip ‘Audi’ që po udhëtonte në autostradën “Nënë Tereza” me drejtim nga Tetova për në Shkup.

Makina e cila drejtohej nga 40-vjeçari me inicialet V.M doli nga rruga në fshatin Llaskarcë dhe si pasojë humbi jetën në vend e reja shqiptare, ndërsa shoferi mbeti i plagosur.