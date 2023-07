Sot dita më e nxehtë e vitit, temperaturat deri në 44 gradë

Dita e sotme konsiderohet si nje nga me te nxehtat e ketij viti.

Temperatura maksimale e parashikuar eshte 44 grade celcius.

Moti do të ketë diell dhe vranësira të pakta në relievet malore.

Temperaturat minimale do të luhaten 18-27 gradë, temperaturat maksimale parashikohen me rritje të lehta 37 -39°C në veri , 39-44°C në zonën e ulët dhe zonat bregdetare.

Era do të jetë me drejtim Veri-Perëndim me shpejtësi 15-20 m/sek dhe dallgëzim të forcës 4-5 ballë në det të hapur.

Ministri i Brendshëm, Taulant Balla me anë të një postimi në profilin e tij në Facebook këtë mëngjes, u ka bërë thirrje qytetarëve të tregohen sa më të kujdesshëm sidomos sot.

Balla i kujton qytetarët që të mos frekuentojnë orët e mesditës, e në veçanti fëmijëve e të moshuarve.

“Sot është dita më e nxehtë e kësaj vere deri më tani, ndoshta edhe dita më e nxehtë e shumë viteve. Lutem fëmijët dhe të moshuarit të shmangin lëvizjet gjatë orëve të mesditës.

Mirënjohje Policisë së Shtetit për kujdesin që kanë treguar këto ditë duke ofruar shishe uji të ftohtë qytetarëve dhe turistëve në aeroport apo në zona të tjera,” ka shkruar Balla në Facebook.