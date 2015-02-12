Laboratori i kokainës, zbardhet skema e trafikut dhe rolet e anëtarëve të bandës
Prokuroria e Krimeve të Rënda dyshon se grupi i kokainës, i arrestuar në laboratorin e Xibrakës në janar të këtij viti, është aktivizuar në verën e vitit 2014 dhe veprimet konkrete që i kanë nisur gjashtë muaj përpara se të merrnin goditjen e policisë.
Sipas nje burimi, pasi eshte perzgjedhur vendi i pershtatshem, Xibraka, per te instaluar laboratorin e nxjerrjes se lendes narkotike, ne nje date te pacaktuar gjate muajve te veres 2014, që dyshohet se është muaji korrik organizatoret e ketij trafikimi kane kontaktuar me Kelmend Dalipin qe kishte nen pronesi pese magazina.
Njeri nga organizatoret eshte personi i njohur me nofken 'Geci', dhe qe dyshohet se eshte Genci Xhixha, aktualisht ne kerkim policor. Me qellim qe te mbuloheshin veprimet kriminale, nga personat e implikuar eshte nenshkruar nje kontrate qiraje fiktive me dy persona te ndryshem nga Tirana, me vleren e 30 mije lekeve ne muaj.
Ne muajin nentor 2014, mendohet se ka nisur aktiviteti ku edhe jane blere lende te ndryshme kimike te llojit Solvend te marra ne nje shoqeri ne kryeqytet qe quhej, 'Bujari Sh.p.k'. Pasi kane nisur aktivitetin, organizatoret kane pare si menyre te pershtatshme transportin e kokaines per ne Gjermani me nje makine te pershtatur per fshehjen e droges.
Ndërkohë në laborator kishte nisur puna, te dyshuarit jane vonuar nga kushtet atmosferike per procesin teknik dhe kimik te prodhimit te droges, e per kete arsye e dyshuara tjeter, Pranvera Ebeling, qe kishte ardhur nga Gjermania, eshte larguar nga Shqiperia pa e marre automjetin me te cilin kishte ardhur ne vend.
Prokuroria shprehet se sasia e kokainës qe u kap ne Tirane, e paketuar mund te jete realizuar mes datave 13 dhe 14 janar. Per Prokurorine rolet e secilit prej te dyshuarve jane te ndara ne menyre te tille, ku Kastriot Ymeri kishte rolin te pershtate mjetin me te cilen do fshihej kokaina, Kelmend Dalipi kishte vene ne dpisozicion pronen, Arjan Dalipi kishte detyre te ruante ambientet, Sajmir Batku kishte detyre te transportonte drogen nga Elbasani ne Tirane, nderkohe qe Ermal Hoxha dhe Gentjan Gjonaj, por edhe nje person i thirrur me nofken 'Elefanti' merreshin me koordinimin e procesit.
pala gjermane mesohet se Ilir Hysenit i ka instaluar nga Gjermania pajisje GPS sipas nje vendimi te Gjykates se Hanoverit qe mban daten 7 tetor 2014, ndërkohë që edhe në 10 dhjetor me vendim te kesaj gjykate atij i jane instaluar nga Gjermania pajijse te posaçme qe pergjonin dhe incizonin çdo bisedë qe behej ne kete automjet.