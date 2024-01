Skandali me mjekun kirurg/ Si e nisi lidhjen me të miturën

Gazetarja Klodiana Lala ka folur për skandalin me mjekun kirurg Dervish Hasi i cili prej dy vitesh ka abuzuar me një të mitur si dhe ishte i martuar me tri gra.

Gazetarja është shprehur se Dervish Hasi ishte njohur me të miturën gjatë kohës që ajo po kujdese për një të afërm në Spitalin Shefqet Ndroqi.

Klodiana Lala tha se ai i ka kërkuar numrin e kontaktit dhe që aty ka nisur komunikimet e para me të.

Sipas gazetares ai e ka mbajtur të miturën në ambiente të ndryshme pa dijeninë e saj si dhe e ka filmuar në pozicione të pahijshme.

“Dervish Hasi u njoh me vajzën kur ishte 14 vjeç. Ajo shkoi në spitalin Shefqet Ndroqi kur kujdesej për një të afërm. Gjatë qëndrimit atje mjeku duke shkelur etikën ka marrë numrin e vajzës dhe ka nisur komunikimin e parë. Ai ka mbajtur vajzën në ambiente të ndryshme pa dijeninë e vajzës. Prindërit kanë bërë çdo përpjekje për të larguar vajzën", tha gazetarja.