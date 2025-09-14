Skandal në Ministrinë e Mbrojtjes: Tenderi 460 mijë euro u fitua nga kompani të lidhura me familjarët e pushtetit, denoncim i PD-së
Partia Demokratike ka denoncuar një rast të ri të keqpërdorimit të fondeve publike në sektorin e mbrojtjes dhe sigurisë, ku një tender u fitua nga kompani të lidhura ngushtë me pushtetin.
Tenderi, nën drejtimin e Pirro Vëngut, përfshinte ndërtimin e rrethimit të jashtëm, kamerat e vëzhgimit, rrjetin e ndriçimit perimetral, portat hyrëse dhe vendqëndrimin e rojeve në pronat nr. 318 dhe nr. 319 në Mengël, Elbasan. Për këtë procedurë u paraqit vetëm një ofertë, e cila u shpall fituese me vlerën 460 mijë euro, ose 98% të fondit limit.
Kompanitë fituese janë ‘G & M CONSTRUCTION 07’, pronë e djalit të kryebashkiakut të Poliçanit dhe ish-drejtorit të ndërtimit pranë së njëjtës bashki, dhe ‘ASI-2A CO’, në pronësi të bashkëshortit dhe kunatit të ish-zv/kryetares së Bashkisë Fier.
PD thekson se klientelizmi ka zëvendësuar konkurrencën e ndershme dhe interesin publik, duke kërkuar nga organet e drejtësisë të hetojnë menjëherë këtë procedurë.