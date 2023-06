Skandal në Durrës, qytetari denoncon: Djali i Lefter Kokës dhunoi një qytetar për bindje politike, policia na injoroi

Një qytetar ka denoncuar dhunë tek ish- kryeministri Sali Berisha. Sipas tij, djali i Lefter Kokës ka dhunuar një person për arsye politike. Ai pretendon se policia nuk ka shkuar në vendin e ngjarjes, pasi bashkëpunon me ata.

“I biri i Lefter Kokes keqtrajtoi si shtaze ne lokalin e tij te riun per bindje politike!

Narkopolicia ben sehir!!

Lexoni denoncimin e qytetarit dixhital! Sb”, shkruan Berisha.

“Pershendetje doktor Berisha.Doja te ndaja me ju sot e nepermjet jush nje skandal te madh te policise te Durresit nepermjet mos veprimit te saj.Para 4 ditesh ne lokalin e Lefter Kokes Vinea djali i tij ka masakruar me shkelma e grushta nje djale shembullor per bindje politike(emrin per aresye etike spo e ve)E.R inicialet.Eshte njoftuar policia e nuk ka vepruar se eshte bashkepunetore me ta.Anonim te lutem se i biri Lefterit nuk kontrollohet nga substancat narkotike qe pi”, denoncon qytetari.