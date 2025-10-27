LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Sjellje të pahijshme dhe të papërshtatshme, ILD kërkon masë për magjistraten e Sarandës

Lajmifundit / 27 Tetor 2025, 11:55
Aktualitet

Sjellje të pahijshme dhe të papërshtatshme, ILD kërkon

Inspektori i Lartë i Drejtësisë i kërkon Këshillit të Lartë të Prokurorisë pranimin e kërkesës për shkeljen disiplinore dhe caktimin ndaj magjistrates B.S. të masës disiplinore “Vërejtje publike”.

ILD ndërkohë, ka nisur hetimin disiplinor ndaj magjistrates B. S., me detyrë Prokurore në Prokurorinë në Sarandë, për shkeljen disiplinore.

Nga analiza e fakteve edhe pas ankimit të prokurorisë, rezulton se veprimet e magjistrates B. S. janë në kundërshtim me Standardet e Etikës, janë sjellje të padenja, të pahijshme, pa vetëpërmbajtje, në shkelje të parimit të garantimit të besimit të publikut tek drejtësia në marrëdhënie me drejtuesin dhe personel të administratës gjyqësore.

Sipas ILD, shkeljet e konstatuara nuk lidhen me veprimtarinë e saj profesionale, por janë të natyrës, që magjistratja duhet të mbajë përgjegjësi disiplinore.

Duke pasur parasysh natyrën e shkeljes disiplinore dhe ekzistencën e rrethanës lehtësuese, ILD konkludon se veprimet/mosveprimet e ndërmarra nga ana e magjistrates B. S., përbëjnë “Shkelje të lehtë disiplinore”.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion