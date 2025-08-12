LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

"S`janë ujëra të zeza por...", Ujësjellësi i Durrësit reagon për "shpërthimin" në plazhin e Shkëmbit të Kavajës

Lajmifundit / 12 Gusht 2025, 10:36
Aktualitet

"S`janë ujëra të zeza por...", Ujësjellësi i

Nuk ka pasur shkarkim ujerash te ndotura ne bregdetin e Shkembit te Kavajes, keshtu theksoi Ujesjellesi i Durresit ne nje sqarim te publikuar diten e sotme, pasi ditet e fundit ne rrjetet sociale jane publikuar denoncime per "derdhje te ujerave te zeza ne det".

Ne reagimin e vet, Ujesjellesi i Durresit, nga e cila varet tashme edhe zona e Kavajes, ka shpjeguar edhe cfare ka ndodhur dhe cfare kane qene ujerat qe shperthye ne zonen e plazhit te Shkembit te Kavajes diten e djeshme.

Sqarim për problemin e ndotjes në Shkëmbin e Kavajës:

Lidhur me denoncimet që janë bërë në rrjetet sociale në lidhje me ndotje të plazhit të Shkëmbit të Kavajës nga ujërat e zeza, sqarojmë se: në këtë zonë, në rrugën dytësore në pjesë të ndryshme të saj, ishin planifikuar nënkalime për automjetet.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ujësjellës Kanalizime Rajoni Durrës (@ujesjelles_kanalizime_durres)

Kur u ndërtua rruga dytësore nga ana e plazhit, u caktuan vendet ku do të kryheshin nënkalimet, duke mbetur thjesht si gropa nën nivelin e rrugës, të cilat me kalimin e kohës u mbushën me ujë.

Këto janë nën nivelin e kolektorit të ujërave të ndotura që është ndërtuar në këtë zonë dhe rrjedhimisht, nuk mund të lidhen me të. Me kalimin e kohës kjo sasi uji që mblidhet në këtëo gropa, ka dalë në sipërfaqen e rërës.

Theksojmë se këto nuk janë ujëra që vijnë nga kanalizimet e ujërave të ndotura, por ujë i ndenjur që ka qendruar i stacionuar për shumë kohë në këto gropa.

Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Durrës mori masa për bllokimin e daljes së këtyre ujërave në det, duke rikthyer në normalitet gjendjen e kanalizimeve.

SHRUKD thekson se në zonën e Shkëmbit të Kavajës nuk ka derdhje të ujërave të ndotura në det, pasi aty funksionon prej vitesh kolektori që i mbledh ujërat e ndotura të gjithë zonës dhe më pas, me anë të stacioneve të pompimit, këto ujëra dërgohen në impiantin e trajtimit në Shënavlash nga ku shkarkohen të pastra drejt detit.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion