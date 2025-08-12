Situatë kritike në Poliçan, luftë me zjarret për mbrojtjen e jetëve dhe shtëpive
Zjarret vijojnë të përbëjnë rrezik serioz në Bashkinë e Poliçanit, ku autoritetet raportojnë orë të vështira në përpjekje për të mbrojtur jetët njerëzore, banesat dhe sipërfaqet pyjore dhe kullota që kanë pësuar dëme të mëdha.
Në një postim në Facebook, Bashkia thekson se zjarret aktive po shkatërrojnë lagjet Plirëz, Prokucë, Perrik, Balli dhe Gojkë të fshatit Mbrakull. Ekipet zjarrfikëse, forcat e ushtrisë dhe vullnetarët janë mobilizuar në terren, duke punuar intensivisht për të vënë flakët nën kontroll.
“Beteja është e vështirë, me terrene të papërshtatshme, temperatura ekstreme dhe erë që favorizon përhapjen e flakëve,” njofton Bashkia.
Ndërhyrjet po bëhen nga toka dhe ajri pa ndërprerje, ndërsa falënderohen të gjithë punonjësit dhe ekipet që po luftojnë në terren.