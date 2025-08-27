Ministria e Mbrojtjes: 11 vatra zjarresh u evidentuan gjatë orëve të fundit, 2 mbeten aktive
Situata e zjarreve në vend paraqitet nën kontroll, megjithëse disa vatra vijojnë të jenë aktive. Gjatë 24 orëve të fundit janë evidentuar 14 vatra, nga të cilat 11 janë shuar plotësisht, 2 mbeten ende aktive dhe 1 tjetër është nën monitorim.
Në zonën e Akërnisë në Vlorë situata është e qetë dhe nën kontroll, me angazhimin e zjarrfikësve, forcave bashkiake, punonjësve të shërbimit pyjor, Forcave të Armatosura dhe një helikopteri të Emirateve të Bashkuara.
Për momentin nuk vlerësohet i nevojshëm ndërhyrja me skrepa apo avionë Canadair.
Vatra është përqendruar në zonën e kënetës Godull dhe pjesërisht në zonën e ish- fazanerisë. Vatra ka tym të shtuar për shkak të djegies së trungjeve dhe pishave në terren.
Në Bogovë të Skraparit, ku deri tani janë djegur rreth 18 hektarë pyll, vatra nuk është izoluar plotësisht, por nuk ka rrezik për banesat.
Ndërsa në Pezë Helmës të Tiranës, zjarret janë të izoluara dhe të minimizuara, pa përbërë rrezik.