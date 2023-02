Situata nga moti i keq/ Anulohet lundrimi i trageteve Durrës-Bari, çfarë njoftohet

Drejtoria e Përgjithshme detare ka njohtuar se tragetet që do të operojnë në linjën Durrës-Bari-Durrës nuk do të nisen ditë e sotme për shkak se pritet përkeqësim i motit.

Është pezullar gjithashtu lundrimi për anijet e peshkimit dhe mjetet e vogla deri në përmirësimi e situatës së motit.

Ndërsa operimi i tragetit të linjës Durrës -Ankona-Durrës do vijojë normalisht. Sa i përket portit të Vlorës, linja Vlorë-Brindisi-Vlorë do të funksionojë normalisht. Në portin e Sarandës anijet pasagjere të linjës Sarandë-Korfuz-Sarandë ditën e sotme do funksionojnë noramalisht.

Në portin e Shëngjinit situata është e qetë dhe pa probleme. Situata meterologjike detare pritet që të përmirësohet ditën e hënë. Drejtoria e Përgjithshme Detare do të njoftojë në vijëmësi për çdo ndryshim të situatës meterologjike dhe operimit te mjeteve lundruese në Portet e Republikës së Shqipërisē