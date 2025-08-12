Situata dramatike pas zjarreve në Gramsh, Skënder Brataj: Një viktimë e konfirmuar, dyshohet për një të dytë
Lajmifundit / 12 Gusht 2025, 18:12
Aktualitet
Kreu i Urgjencës Kombëtare Skëndër Brataj ndodhet aktualisht në ambientet e spitalit të Gramshit, ku u transportuan disa persona me asfiksi të lehtë ose me shenja traume dhe frike.
Në një komunikim me gazetarët ai tha se është konfirmuar një viktimë nga zjarret, por dyshohet edhe për një të dytë, po nga fshatrat e Gramshit.
Sa i përket të lënduarve ai tha se gjendja e tyre është mirë dhe nuk u rrezikohet jeta.